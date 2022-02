Programul lucrarilor la infrastructura rutiera din judetul Dambovita, 21 - 25 februarie 2022

Consiliul Judetean Dambovita informeaza participantii la traficul rutier ca, in perioada 21 - 25 februarie 2022, va efectua, prin societatile comerciale de profil, urmatoarele activitati la infrastructura rutiera:1. Intretinere curenta a drumurilor in sezonul rece, iarna 2021 - 2022, activitate de combatere a poleiului si deszapezire in conformitate cu planul operativ de actiune in iarna 2021-2022;2. Covor bituminos DJ 702E Fagetu - Arsuri, L= 1,250km3. Covor bituminos DJ 702J Morteni, ... citeste toata stirea