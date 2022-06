Programul Tomata in Dambovita. Cati agricultori au reusit sa acceseze fondurile puse la dispozitie

In judetul Dambovita au fost inscrisi in Registrul de Evidenta Unic pentru programul Tomata 119 de potentiali beneficiari. Fata de anul 2021, este o crestere mare - cu 70 de cereri a interesului pentru a obtine culturi de tomate in spatii protejate. "Imbucurator este faptul ca tot mai multi tineri isi manifesta dorinta de a accesa acest program, de cele mai multe ori culturile lor transformandu-se in adevarate afaceri, prin investitiile in modernizarea solariilor si a sistemelor de incalzire, ... citeste toata stirea