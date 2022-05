Proiect de 6 milioane de lei pentru canalizare in satul Mogosesti

Primarul comunei Dragomiresti, Dragos Vladulescu, nu vrea sa piarda nicio oportunitate de finantare care sa contribuie la dezvoltarea socio-edilitara a localitatii. Deja au fost elaborate si depuse doua proiecte de interes local in asteptarea finantarii pe Programul "Anghel Saligny"."Primul proiect are ca obiectiv executia in satul Mogosesti a retelei de canalizare. Este vorba despre o investitie de aproximativ 6 milioane de lei. Realizarea acesteia va contribui ... citeste toata stirea