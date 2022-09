Proiect finalizat. Amenajare santuri, trotuare si podete in comuna Poiana

Primaria Poiana, din judetul Dambovita, a finalizat, luna aceasta, proiectul care a vizat amenajarea trotuarelor, santurilor si a podetelor de acces in gospodarii, pe o distanta de 3,5 km (2 x 1,75 km) in satul de centru. De asemenea, au fost plantati 500 de arbusti ornamentali, respectiv tuia. Lucrarile au demarat in luna iunie 2021.Investitia a fost implementata in parteneriat cu Consiliul Judetean Dambovita si are o valoare totala de 2.197.359,28 lei. Din aceasta suma, 1.187.422,92 lei au ... citeste toata stirea