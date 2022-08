Proiect: Implicarea ONG-urilor in dezvoltarea durabila a municipiului Moreni ca pol de crestere

Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Moreni, in parteneriat cu Fundatia TERRA Mileniul III, implementeaza proiectul "Implicarea ONG-urilor in dezvoltarea durabila a municipiului Moreni ca pol de crestere", pe o perioada de 14 luni, incepand cu 01.07.2022. Proiectul are o valoare de 336.290,42 lei si este finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa, cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul Social European, Axa Prioritara "Administratie publica si sistem judiciar ... citeste toata stirea