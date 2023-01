Proiectantii si constructorii au vizitat amplasamentul noului stadion din Targoviste

Proiectul privind construirea noului stadion din Targoviste, in zona Mall Dambovita, merge inainte cu pasi siguri. Astazi - 27 ianuarie 2023, amplasamentul a fost vizitat de proiectanti si constructori. Acestia au fost insotiti la fata locului de presedintele Consiliului Judetean Dambovita - Corneliu Stefan. De asemenea, la sediul CJ a avut loc un dialog intre toti factorii implicati in realizarea acestui obiectiv."Am discutat toate detaliile astfel incat, in cel mult 6 luni, sa inceapa ... citeste toata stirea