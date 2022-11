Proiecte europene de amploare la Pucioasa

*Este vorba despre proiectele "Cresterea eficientei energetice a Spitalului Orasenesc Pucioasa" si "Reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orasenesc Pucioasa", pe care administatia locala din orasul de pe Valea Ialomitei le implementeaza cu fonduri europeneStadiul lucrarilor a doua dintre cele mai mari investitii aflate in curs de realizare, in domeniul sanitar in orasul Pucioasa, a fost ieri, 16 noiembrie 2022, analizat de presedintele Consiliului ... citeste toata stirea