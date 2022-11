"Proiecte in domeniul energiei nucleare din Romania - Zilele Furnizorilor", eveniment organizat de Nuclearelectrica

In cadrul programului de dezvoltare a proiectelor nucleare civile, Nuclearelectrica a organizat in parteneriat cu ROMATOM, alaturi de Candu Energy Inc. membra a Grupului SNC-Lavalin, NuScale Power, Fluor si Sargent & Lundy, in perioada 19-21 octombrie 2022, evenimentul " Proiectele de energie nucleara din Romania - Zilele Furnizorilor ", cu scopul de a reuni o parte importanta a industriei nationale de varf a companiilor producatoare de echipamente si furnizoare de servicii, care pot juca un ... citeste toata stirea