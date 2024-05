Proiecte majore pentru dezvoltarea infrastructurii de transport

*Proiectul in cauza, ce priveste modernizarea unor drumuri importante precum DJ 712 si DJ 720 A, a fost sustinut in unanimitate de catre cei 18 alesi locali prezenti in sala, iar un consilier a participat prin intermediul platformelor onlineLa sedinta extraordinara a Consiliului Local Municipal (CLM) Targoviste, desfasurata la inceputul acestei saptamani, au fost puse in discutie si ulterior aprobate 24 de proiecte de hotarare. Printre acestea, unul dintre cele mai semnificative vizeaza ... citește toată știrea