Comuna Niculesti se afla in plin avant investitional, atat in ceea ce priveste proiectele publice cat si cele private. Intreaga localitate este un santier. Se lucreaza la reabilitarea si modernizarea drumurilor, se construiesc poduri, se aduc completari de natura a asigura confortul si civilizatia la unitatile de invatamant. Ultimul obiectiv dat la gata: extinderea sediului de Primarie. Esinand cont de faptul ca, in viitorul apropiat, dupa cum a precizat edilul Dorinel Soare, in comuna vor ... citeste toata stirea