Proiectul expozitional "Comori in obiectiv" continua cu un nou obiect de patrimoniu - vas funerar din sticla

Consiliul Judetean Dambovita, prin Complexul National Muzeal "Curtea Domneasca" Targoviste, continua, sub genericul Comori in obiectiv, seria de expuneri a obiectelor descoperite pe cale arheologica si intrate in patrimoniul cultural national mobil. Noua propunere este reprezentata de un vas funerar din sticla, din secolul al XVI-lea, descoperit la Biserica Sf. Vineri, in anul 2021.O prezenta discreta intre monumentalele simboluri ale fostei curti domnesti de la Targoviste, Biserica Sf. Vineri ... citeste toata stirea