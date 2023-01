Propunere PNL Targoviste: Sistem rutier "Kiss and Ride" la scolile din oras. Tu ce parere ai?

Prim-vicepresedintele PNL Targoviste Dan Alexandru Tica, care este si inspector scolar general adjunct la ISJ Dambovita, a lansat in dezbatere publica online, pe Facebook, o propunere de resistematizare a infrastructurii rutiere in zona unitatilor de invatamant din municipiul Targoviste, pe modelul "Kiss and Ride" implementat in alte orase din tara, care presupune crearea unui culoar dedicat, pe unde sa intre parintii cu masinile atunci cand isi lasa copiii la scoala."Eu zic ca avem nevoie de ... citeste toata stirea