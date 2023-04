Incepand de astazi, 19 aprilie 2023, puteti vizita la Dambovita Mall, pana in data de 2 mai, expozitia interactiva "Alice in Esara Minunilor: o poveste reciclata", care readuce in prim-plan importanta protejarii mediului inconjurator si beneficiile reciclarii selective, prin metode neconventionale si creative. Intrarea este gratuita, iar in weekendul 29-30 aprilie vor fi organizate si workshop-uri."Gandita pe paliere scenografice, expozitia reuneste cateva puncte centrale sub umbrela carora ... citeste toata stirea