Federatia Generala a Sindicatelor "Familia" va organiza, in data de 26 iulie 2023, intre orele 09:00-13:00, o actiune de protest in fata Guvernului, ca reactie la intentia de a elimina, incepand cu luna septembrie, facilitatile fiscale acordate lucratorilor din sectorul constructii.Spune presedintele FGS "Familia", Gheorghe Balaceanu, ca Executivul s-a angajat in fata Uniunii Europene sa reduca gradual, in perioada 2025 - 2028, stimulentele fiscale pentru personalul angajat in constructii. ... citeste toata stirea