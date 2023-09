In ultima vreme, in spatiul public au aparut nenumarate discutii cu privire la pachetul legislativ cu privire la echilibrarea bugetara, iar zvonul conform caruia Guvernul doreste sa impoziteze darul primit la nunti si botezuri a fost in prim plan.In acest context, organizatia PSDDambovita, prin vocea purtatorului de cuvant Constantin Cozma, a transmis si a subliniat mesajul premierului Marcel Ciolacu conform caruia astfel de venituri nu se vor impozita."Premierul Marcel Ciolacu a iesit cu o ... citeste toata stirea