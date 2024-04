PSD Dambovita anunta lista candidatilor pentru alegerile locale

PSD Dambovita a anuntat lista candidatilor sai pentru toate primariile din judet si Consiliul Judetean Dambovita intr-o conferinta de presa, in vederea alegerilor locale din 9 iunie 2024.In urma unui Consiliu politic judetean, toti candidatii PSD pentru functiile de primari si consilieri locali au fost validati in toate localitatile din judetul Dambovita. Partidul Social Democrat prezinta liste complete in fiecare localitate, inclusiv pentru Consiliul Judetean Dambovita."Impreuna cu colegii ... citește toată știrea