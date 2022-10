PSD Dambovita continua deplasarile in teritoriu

Conducerea Partidului Social Democrat Dambovita continua deplasarile in teritoriu pentru intalnirile cu activul de partid din localitati, pentru conferinte de alegeri in organizatiile locale, dar si cu simpatizantii.In acest sfarsit de saptamana, echipa PSD a fost prezenta la Cornesti, unde a fost ales un nou presedinte in persoana lui Florin Gheorghe, dar si la Crevedia, Niculesti si Comisani.Potrivit presedintelui Corneliu Stefan "prin aceste conferinte de alegeri intentionam sa intarim ... citeste toata stirea