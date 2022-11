PSD Dambovita, o echipa unita si puternica

In ultima jumatate de an, activitatea PSD Dambovita a fost una intensa. Conducerea formatiunii politice a fost prezenta in teritoriu, in fiecare organizatie locala unde, pe langa discutii cu membrii si simpatizantii, au fost organizate alegeri. Astfel de actiuni au avut loc in toate structurile, de la tineret, la seniori, la organizatia de femei, totul culminand cu Conferinta Judeteana de Alegeri unde peste 3000 de delegati l-au reconfirmat in functia de presedinte al PSD Dambovita pe Corneliu ... citeste toata stirea