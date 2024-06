PSD Dambovita, victorie categorica la alegerile locale

*PSD a obtinut victoria in cursa pentru primarie in 66 de localitati din Dambovita, in timp de PNL a castigat 19 fotolii de primar, ADU si AUR au cate 1 mandat de edil-sef, iar doua localitati au votat candidati independentiPartidul Social Democrat (PSD) Dambovita a obtinut o victorie decisiva in judet la alegerile locale, consolidandu-si pozitia dominanta atat la Consiliul Judetean, cat si la Primaria Targoviste. PSD a obtinut victoria in cursa pentru primarie in 66 de localitati din ... citește toată știrea