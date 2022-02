PSD doreste alocarea a 17 miliarde de lei pentru sustinerea firmelor romanesti

""Astazi, ministrul Finantelor, Adrian Caciu a pus in dezbatere publica proiectul Ordonantei de Urgenta prin care alocam cel mai important sprijin pentru mediul de afaceri in vremuri de criza, peste 17 miliarde de lei catre antreprenorii si firmele romanesti! Asa cum am promis, lansam scheme de sprijin prin care sustinem industrializarea economiei, finantam afacerile agricole, sprijinim lucrarile de constructii si incurajam proiectele inovative bazate pe noile tehnologii. Am intrat la guvernare ... citeste toata stirea