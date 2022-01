Pucioasa: A fost semnat contractul de proiectare si executie pentru drumul spre Maluri

Veste buna, la inceput de an, pentru locuitorii din cartierul Maluri al orasului Pucioasa. Astazi - 18 ianuarie 2022, a fost semnat contractul de proiectare si executie pentru lucrarile de stabilizare a alunecarilor de teren si reabilitare DC8, in lungime de aproape 4 km.Este vorba despre o investitie in valoare de 13 milioane de lei, cu termen de finalizare 12 luni - 2 luni pentru proiectare si 10 luni pentru executie. Primarul Constantin Ana este convins ca aceste dispozitii contractuale ... citeste toata stirea