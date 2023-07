In satul Maluri, care tine teritorial si administrativ de orasul Pucioasa, am ajuns de mai multe ori de-a lungul anilor. De fiecare data, a trebuit sa infruntam noroaiele sau am urcat cu vreo caruta, prin bunavointa localnicilor. Odata ajunsi in varf de deal, uitam pe loc efortul depus, absorbiti fiind de peisajele superbe.Ei bine, zilele acestea, se toarna asfalt pe drumul pana in Maluri! A fost ambitia primarului Constantin Ana sa racordeze acest sat la civilizatie. Si, iata ca, a reusit! ... citeste toata stirea