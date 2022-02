Pucioasa: Zona de agrement din Lunca Ialomitei a prins contur. FOTO

Primarul de la Pucioasa, Constantin Ana, este convins ca, in vara acestui an, locuitorii orasului, si nu doar ei, isi vor putea petrece timpul liber in spatiul de agrement pe care administratia publica locala il amenajeaza in Lunca Ialomitei. Lucrarile avanseaza intr-un ritm rapid - spune edilul. Proiectul are o valoare totala de 12.229.790,79 lei, este implementat cu fonduri europene nerambursabile si vizeaza reconversia si refunctionalizarea unui teren degradat in suprafata de 20.250 mp.Vor ... citeste toata stirea