RACARI: Baze sportive moderne vor fi construite la Colacu si Ghimpati

Este cunoscut faptul ca administratia orasului Racari a pus un accent deosebit pe dezvoltarea infrastructurii educationale, investitii importante fiind realizate in acest domeniu.Un alt succes pe acest segment il reprezinta construirea a doua baze sportiva, una in localitatatea Colacu si una in Ghimpati, ambele fiind deja inscrise pe lista de sinteza a Companiei Nationale de Investitii.Baza sportiva din localitatea Colacu are o suprafata destinata investitiei de aproximativ 23.000 mp, iar ... citeste toata stirea