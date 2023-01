In cateva zile, la nivelul orasului Racari va fi dat startul lucrarilor de introducere a retelei de canalizare. Sunt vizate cartierele Colacu, Ghimpati, Sabiesti, Balanesti si Stanesti. Edilul Marius Caraveteanu face apel catre cetateni pentru a fi intelegatori in ceea ce priveste conditiile de circulatie in ... citeste toata stirea