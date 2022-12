Radu Popa: Cel care trebuia sa faca un Plan Strategic pentru intrarea in Schengen este disparut din spatiul public!

O tara care are in frunte conducatori slabi, doar supravietuieste. Asa se intampla cu noi acum. De ani de zile, ne tot chinuim sa ducem la indeplinire muncile sisifice impuse de Occident si, cand zicem si noi ca, gata, am scapat de belele, ca intram in randul lumii, asa cum ar fi fost normal, fara alte si alte conditionari, exista unii care ne dau cu flit. De ce? Fiindca nu avem reprezentanti adevarati.Dupa cum bine a punctat deputatul PSD Radu Popa, meritam pe deplin ca pe 8 decembrie sa ... citeste toata stirea