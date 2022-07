Radu Popa, deputat: Capacitatea Romaniei de a produce 11 mld mc/an gaze naturale ii confera acum o pozitie strategica in Europa

Deputatul PSD Radu Popa a facut o analiza pertinenta, in ton cu situatia politica-economica si sociala in care se afla Uniunea Europeana in momentul de fata, pe fondul acutizarii crizei datorate razboiul din Ucraina.Se apropie anotimpul rece, iar statele europene cauta solutii pentru depasirea deficitului energetic si pe cel al gazelor naturale. A precizat deputatul Popa ca mai-marii Comisiei Europene au venit astazi in fata cu un Plan European de reducere a cererii de gaze. Acest instrument ... citeste toata stirea