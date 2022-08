Radu Popa, deputat: Inelele de centura de la Targoviste, Pucioasa si Fieni vor atrage investitori in judet

Targoviste, Pucioasa si Fieni vor avea, in viitorul apropiat, inele de centura moderne care sa duca la decongestionarea circulatiei pe DN 71, in special in zonele acestor trei aglomerari urbane. Autoritatile judetului au insistat pentru promovarea si materializarea acestor proiecte deosebit de importante pentru economia si viata sociala a judetului."Meritul este al lui Corneliu Stefan, presedintele Consiliului Judetean Dambovita, care a convins Consiliul Tehnic al CNAIR ca Dambovita merita ... citeste toata stirea