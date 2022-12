Radu Popa, deputat: Nastase, Geoana si Ponta puteau fi folositi in procesul de negociere la Schengen

Deputatul social-democrat Radu Popa a declarat la DCNEWS ca s-a gresit enorm in ceea ce priveste pasii parcursi la momentul final de negociere pentru intrarea tarii noastre in spatiul Schengen. Actualii reprezentanti ai statului roman, cei care raspund de politica externa, in frunte cu presedintele Klaus Iohannis, nu au stiut sa ii atraga in echipa de negociatori, sa ii foloseasca pe toti aceia care dispuneau de un imens potential diplomatic si care ar fi putut intoarce lucrurile in favoarea ... citeste toata stirea