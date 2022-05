Radu Popa, deputat: Programul Anghel Saligny, a doua modernizare a Romaniei!

Programul "Anghel Saligny" a intrat in linie dreapta. In aceasta dupa-amiaza, a fost aprobat in Camera Deputatilor acest proiect important pentru continuarea lucrarilor de investitii care se vor derula in comunitatile din Romania."65 de miliarde de lei (13 miliarde de euro) pornesc de maine spre Dambovita si spre toate celelalte comunitati locale din Romania. Este o a doua modernizare a Romaniei si acest efort nu se poate face fara bani si fara ... citeste toata stirea