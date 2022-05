Radu Popa, deputat: PSD s-a concentrat pe sustinerea categoriilor sociale cele mai vulnerabile si pe sprijinirea economiei nationale

Radu Popa, deputat PSD de Dambovita, considera ca, in momentele dificile in care se afla Romania cu sase luni in urma, era absolut obligatoriu ca partidul pe care il reprezinta sa intre la guvernare alaturi de PNL si UDMR, pentru a contribui la salvarea tarii din ghearele crizei economice mondiale care se prefigura la orizont.Dupa cele sase luni de guvernare, reprezentantii Partidului Social Democrat au iesit la raport pentru a prezenta romanilor ce au reusit sa realizeze in aceasta perioada ... citeste toata stirea