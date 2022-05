Radu Popa, deputat: Romanii au primit sansa sa taie dependenta de gazul rusesc!

In sfarsit, se intra in linie dreapta in ceea ce priveste posibilitatea de exploatare a resurselor de gaze naturale aflate pe platforma Marii Negre. Ieri - 18 mai 2022, a fost votata in Camera Deputatilor Legea Offshore.Deputatul PSD Radu Popa, unul dintre putinii politicieni romani care au pledat pentru exploatarea rapida a resurselor proprii de gaze naturale inca dinainte de aparitia crizei energetice si a razboiului din Ucraina, ca masura de protectie si siguranta impotriva eventualelor ... citeste toata stirea