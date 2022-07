Radu Popa, deputat: Rusia foloseste aceasta arma energetica in reasezarea politica a Uniunii Europene si a lumii

Deputatul PSD Radu Popa, atent la ceea ce se intampla pe piata energiei si la miscarile pe care Rusia le face cu vadita intentie de a pune in dificultate economia si viata sociala europeana, a atras atentia, inca de saptamana trecuta, asupra unei miscari periculoase pe care o sa o faca Putin, pentru a pune in dificultate Europa.Existau semnale clare ca Rusia se pregateste sa inchida robinetele conductelor prin care se transporta gaze naturale catre Occident. Se rostogolea in presa din Vest si ... citeste toata stirea