Radu Popa, deputat: Sprijin pentru Romania, un program socio-economic pentru atenuarea efectelor crizei

Coalitia de guvernare PSD-PNL-UDMR, in vederea reducerii impactului negativ asupra vietii de zi cu zi a cetatenilor ca urmare a crizei economice care a inceput sa mature planeta, a lansat un nou pachet de masuri sociale si economice, intitulat "Sprijin pentru Romania". 1, 1 miliarde de euro vor fi alocate pentru reusita acestui program."Se are in vedere amanarea pentru 9 luni a ratelor la banci pentru cetatenii si companiile care se confrunta cu dificultati financiare din cauza crizelor ... citeste toata stirea