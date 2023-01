Radu Popa, deputat: Stiu o duzina de generali romani care ar fi putut fi chemati sa elaboreze un plan de aderare a Romaniei la Schengen

Deputatul PSD Radu Popa este consecvent si intransigent. Nu se dezice de adevar, de realitatea in care traim. Ori de cate ori are ocazia, iese din randuri si isi expune ideile, opiniile, cu subiect si predicat, da solutii, asa cum ar trebui sa faca orice politician care iubeste aceasta tara, acest popor.Intr-o postare pe Facebook, deputatul Radu Popa ne reaminteste ca presedintele Statelor Unite l-a numit sef al CIA pe William Burns, un profesionist de 66 de ani, fost ambasador al SUA in ... citeste toata stirea