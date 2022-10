Radu Popa, deputat: Varstnicii nostri sunt cei care ne-au lasat Romania industrializata

Astazi este o zi speciala. Este timpul sa facem o reverenta in fata celor care au ridicat Romania prin visele si prin ambitiile lor, prin seriozitatea si prin competentele lor profesionale.La 1 octombrie, in fiecare an, sarbatorim Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice. Sunt cei care ne-au lasat Romania industrializata si nu stiu daca ne-am priceput sa o dezvoltam, sa o facem mai buna sau macar sa o predam intreaga generatiilor care vin.Apoi, cred ca o strategie inteligenta de ... citeste toata stirea