Radu Popa, deputat: Vorbele nu rezolva nimic si faptele intarzie, domnule ministru al Energiei!

Deputatul Radu Popa, vicepresedinte PSD Dambovita, este unul dintre demnitarii romani care se implica pentru gasirea unor solutii de stopare a reactiei in lant declansata de explozia preturilor la energie care a bulversat intreaga natiune. Fenomenul isi are radacinile in liberalizarea oarba a pietei realizata de Guvernul liberal Ludovic Orban.Pe atunci, reprezentantii PNL sustineau cu tarie ca, odata cu liberalizarea, aparand cererea si oferta, gazele naturale si curentul electric se vor ... citeste toata stirea