Raportul senatorului Titus Corlatean privind consolidarea parteneriatului strategic dintre Consiliul Europei si Uniunea Europeana, adoptat de Comisia pentru afaceri politice si democratie a APCE

Senatorul Titus Corlatean, membru al Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), a participat, in ziua de 29 martie a.c., la Paris, la reuniunea Comisiei pentru afaceri politice si democratie din cadrul APCE.La propunerea acestuia, in calitate de raportor, membrii comisiei au adoptat, in unanimitate, proiectul de raport, impreuna cu o rezolutie si o recomandare, avand ca tema: Dincolo de Tratatul de la Lisabona - consolidarea parteneriatului ... citeste toata stirea