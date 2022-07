Rascoala de la 1907 in presa occidentala. 50 de elevi ai Scolii de Cavalerie au "sarjat" inspre tarani

RCZscoala tCZranilor de la 1907, care cuprinde intreaga tarCZ, isi aprinde flCZcCZrile si la RCZzvad, in apropiere de Targoviste. RCZsculatii din aceastCZ comunCZ nu iau in seamCZ interventiile pacificatoare ale autoritatilor si se indreaptCZ spre Targoviste. Rascoala taraneasca din 1907 a inceput in data de 21 februarie 1907 in Flamanzi, judetul Botosani, si s-a raspandit, in perioada urmatoare, in toata tara. Rascoala a fost infranta de guvern, reprimarea ei de catre armata soldandu-se cu ... citeste toata stirea