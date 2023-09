In acest weekend, va fi sarbatoare in comuna Runcu, judetul Dambovita. Pe 16 si 17 septembrie 2023, sunteti invitati sa participati la "Ravasitul oilor", targ traditional pastoral ajuns la editia cu numarul 31. Spectacolul folcloric va incepe in fiecare zi la ora 12:00, sus, la Brebu, in Varful In.Vor urca pe scena: Taraful Trivale Pitesti, Taraful Bogdan Fieraru Juniori - Campulung, Florica Radu, Constantin Lataretu, Iulia si Horatiu Haiduc, Ion Dragan, Simona Dinescu, Ion Petre, Tina ... citeste toata stirea