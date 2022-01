"Razboi" conducere-sindicat... pe reteaua de apa!

*Directorul vrea externalizarea retelei de apa, iar liderul de sindicat spune ca ,,industria de aparare trebuie sa aiba resursele naturale ale ei proprii, pentru diverse situatii de criza''De la momentul infiintarii, Uzina Automecanica Moreni, care deserveste industria de aparare a tarii, a fost prevazuta cu retea proprie de apa, asta si datorita rolului ei strategic pe care l-a avut si il are in continuare! Pe aceasta sursa de apa a fabricii exista in momentul de fata un conflict deschis ... citeste toata stirea