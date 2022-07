Razvad: Proiecte de 20 de milioane de lei prin Programul National "Anghel Saligny"

Emanuel Spataru, edilul comunei Razvad, este unul dintre cei mai tineri primari din tara, dar si printre cei mai priceputi reprezentanti ai administratiei publice locale in ceea ce priveste gestionarea treburilor obstesti. Emanuel Spataru nu scapa nicio oportunitate in ceea ce priveste atragerea de fonduri nerambursabile, europene si guvernamentale, pentru demararea unor proiecte destinate dezvoltarii socio-economice, educationale si culturale a localitatii pe care o pastoreste. Si reusitele in ... citeste toata stirea