Reabilitare rutiera de amploare

*In ultimii patru ani fost modernizate nu mai putin de 80 de strazi in municipiul Targoviste, iar o alta artera foarte circulata din oras este pe cale sa fie finalizataPrimarul municipiului Targoviste, Daniel Cristian Stan, si viceprimarii Monica Ilie si Catalin Radulescu au sustinut, ieri, o conferinta de presa pe strada Grigore Alexandrescu, unde sunt in plina desfasurare lucrari de reabilitare si modernizare. Unul dintre anunturile facute de edilul sef, in cadrul conferintei de presa, este ... citește toată știrea