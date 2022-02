Reabilitarea podului de la Cojasca se apropie de finalizare

" Au trecut 88 de ani de la darea in folosinta a podului de la Cojasca, iar din 1934 pana acum au fost realizate doar lucrari de reparatii.Astazi, lucrarile la acest pod, care are lungimea de 25 m si deschiderea de 11 m, au ajuns in faza de montare a celor 16 grinzi din beton armat. Valoarea constructiei se ridica la 3.000.000 de lei (TVA inclus). Daca vremea ne permite, in cel mult 30 de zile podul va fi redat circulatiei.", transmite Corneliu Stefan, presedintele Consiliului Judetean. ... citeste toata stirea