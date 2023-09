Copiii in situatii de risc care frecventeaza Centru de zi Titu au primit, ieri - 11 septembrie 2023, in prima zi a noului an scolar, cate un pachet cu rechizite din parte Primariei Titu. La fel a procedat administratia publica locala si anul trecut.Scopul serviciului social "Centrul de ingrijire de zi pentru copiii aflati in situatii de risc din Orasul Titu, judetul Dambovita" este de prevenire a excluziunii sociale si a abandonului scolar, prin:- asigurarea sprijinului si a supravegherii ... citeste toata stirea