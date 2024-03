Record lunar de calatori in transportul public targovistean

*Primarul Daniel Cristian Stan a subliniat ca aceasta crestere a utilizarii transportului public reflecta increderea crescuta a locuitorilor in serviciile de transport oferite de autoritatiPrimarul Daniel Cristian Stan a facut o declaratie privind modernizarea transportului public local din Targoviste, mentionand un nou record lunar de calatori in municipiu. In luna februarie 2024, aproximativ 145.000 de calatori au folosit autobuzele targovistene pe traseele interne, comparativ cu ... citește toată știrea