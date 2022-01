Reluarea proiectului de modernizare a DN71, Baldana-Targoviste-Sinaia, i-a scos din minti pe opozanti

Reabilitarea si modernizarea la patru benzi a DN 71, Baldana-Targoviste, proiect pe care reprezentantii administratiei judetene si o serie de parlamentari damboviteni l-au gandit si promovat inca de la inceputul anilor 2000 s-a aflat parca sub influenta nefasta a unui blestem, neajungand in acest amar de ani sa fie finalizat. S-a blocat mereu in decizii birocratice, in ordine ciudate. Pornea si mereu o lua de la inceput. Asta in conditiile in care nevoia modernizarii acestei importante cai ... citeste toata stirea