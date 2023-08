Un simplu drum catre casa, impreuna cu sotia, intr-o zi torida de vara, s-a transformat intr-o misiune de salvare contra cronometru pentru plutonierul adjutant sef Toader Nicolae din cadrul ISU Ialomita. Era in jurul orei 14:00, vineri - 4 august 2023, cand, sub ochii lor, s-a produs un accident rutier pe DN21, pe teritoriul localitatii Slobozia. Trei masini, in care se aflau sase persoane, au intrat in coliziune.Ca o adevarata echipa, in timp ce sotia relata operatorului 112 ce s-a intamplat, ... citeste toata stirea