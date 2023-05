Biroul Politic National al PNL a stabilit, in sedinta de marti - 16 mai 2023, principalele linii de negociere pentru actualizarea programului de guvernare, in contextul rotativei care urmeaza la nivelul Executivului."Prima noastra optiune si cea pe care PNL o sustine este, asa cum am afirmat si pana acum, respectarea intocmai a protocolului de guvernare. O a doua varianta de lucru permite iesirea in afara cadrului deja trasat de protocol, dar cu rediscutarea lui, astfel incat fiecare parte sa ... citeste toata stirea