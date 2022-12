Retea de canalizare pentru comunele Dragomiresti, Manesti si Tatarani

In cursul zilei de astazi a fost semnat contractul de extindere a retelelor de apa si canalizare in comunele Dragomiresti, Manesti si Tatarani.In valoare de 30.200.000 euro (TVA inclus), acesta are ca obiect:-infiintarea a 100 de km retele de canalizare;-racordarea a 5.228 de gospodarii la reteaua de canalizare;-infiintarea a 50 de statii de pompare a apei uzate;-reabilitarea a 13 km de retea de distributie apa potabila;-bransarea a 533 de gospodarii la reteaua de apa potabila.Asadar, in ... citeste toata stirea